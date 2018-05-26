В Госдуме ответили на выпад по поводу избиения фанатов «Ливерпуля» в Киеве

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В скором времени Россию начнут обвинять в природных катаклизмах, считают в парламенте.

В Госдуме ответили на выпад западной прессы по поводу избиения в Киеве фанатов «Ливерпуля». Британский таблоид The Mirror усмотрел в данном инциденте «российский след». Депутат Дмитрий Свищёв отметил, что сегодня Россию пытаются обвинить во всех бедах. Член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи предположил, что в скором времени можно будет ждать обвинений в природных катаклизмах, как то извержение вулкана на Гавайях. Парламентарий подчеркнул, что публикации в британской прессе на эту тему вызывают смех. Свищёв уверен, что заявлять о подобных вещах – глупо.

Напомним, ранее ситуацию с избиением группы британских болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», прибывших на финал Лиги Чемпионов, в одном из ресторанов Киева прокомментировал мэр города Виталий Кличко. По его мнению, данный инцидент является провокацией.