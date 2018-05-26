В Россотрудничестве посетовали на проблемы в работе на Украине

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В агентстве подчеркнули, что украинский центр в Москве работает в нормальных условиях и никто его деятельности не препятствует.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала на полях ПМЭФ о трудностях, с которым её ведомство сталкивается при работе в Украине. Она отметила, что сотрудникам центра постоянно доставляют проблемы с момента подписания соглашения в 2007 году. Руководитель агентства напомнила, что Украина с самого начала долго ратифицировала документ, регламентирующий деятельность организации, а также длительное время не могла определиться с местом размещения центра. Митрофанова подчеркнула, что, в отличие от подобных организаций США, в Россотрудничестве никто никого «не подкупает». Глава агентства также заметила, что украинский центр на Арбате в Москве работает в нормальном режиме и ему препятствий никто не оказывает.

Напомним, 9 мая в Киеве радикалы облили руководителя местного центра Россотрудничества Константина Воробьёва. Мужчину облили зелёнкой и нечистотами, когда он пытался доехать возложить цветы к памятнику генералу Ватутину.