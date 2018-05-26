Поражение в Сирии спровоцирует США на финансовые баталии

Сегодня, 16:17

Все планы, намеченные Вашингтоном, потерпели провал. Поражение США в Сирии намного больше, чем во Вьетнаме.

Выступая в Кашане иранский военоначальник Хусейн Дакики сделал заявление о том, что США потерпела военное поражение в Сирии, и теперь американцы снова прибегнут к экономическому давлению.

Дакики также отметил, что Штатами была создана террористическая организация ДАИШ*, после поражения которой предприняты попытки вовлечь в конфликт с Сирией «ваххабитский режим Саудовской Аравии». Именно он и послужил развитию ДАИШ*, оказывая финансовую и другую помощь, совместно с режимом Турции, который в свою очередь получил выгоду от покупки нефти, которая была похищена данной террористической организацией. Деятельность ДАИШ* запрещена в России по решению верховного суда.