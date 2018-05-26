Посольство России советует Лондону брать пример с Парижа

Сегодня, 15:44

В диппредставительстве упрекнули британские власти в нежелании вести диалог с Россией по вопросам кибербезопасности.

Брать пример с Парижа в построении отношений с Москвой советует Лондону посольство России в Великобритании. В диппредставительстве подчеркнули, что российская сторона уже неоднократно призывала британские власти к обсуждению сотрудничества в сфере кибербезопасности. В частности, дипломаты напомнили, что с такой инициативой на самом высоком уровне выступал глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с тем Лондон всякий раз игнорировал подобные предложения, демонстрируя полное отсутствие интереса к данной теме. В то же время Париж высказал готовность вести диалог с Москвой в данном вопросе. Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе недавней встречи с Владимиром Путиным отметил, что сотрудничество в области кибербезопасности будет обсуждаться в двустороннем формате.

Ранее мы писали, что Эмманюэль Макрон признал ключевую роль России в международных отношениях.