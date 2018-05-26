«Сепаратист»: В ДНР испытали одну из самых мощных винтовок в мире

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Новое оружие позволит Донбассу противостоять нападкам Украины. На месте учений побывал журналист, который считает отдачу винтовки «Сепаратист» при выстреле недостаточной для ведения успешного боя.

В рамках проекта WarGonzo в сети появилось видео испытаний крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом «Сепаратист». Оружие разработано военными ДНР. «Сепаратист» способен вести обстрел тремя типами снарядов, в том числе фугасными и бронебойными. Новая винтовка имеет возможность удачно обстреливать кирпичную кладку и корпус легкобронированного транспортера МТ-ЛБ.

Новое оружие ДНР лично представил военнослужащий армии ДНР. Он отметил, что «Сепаратист» получил ствольную коробку от зенитной установки ЗУ-23, что делает винтовку действительно устрашающей для военных Украины, которые регулярно обстреливают территории мирных жителей Донбасса.