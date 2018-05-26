Глава Южной Осетии: только Россия может поддерживать мир в регионе

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Президент Южной Осетии рассказал, что он не допустит вывода российских войск с их территории.

Анатолий Бибилов дал интервью, в котором рассказал, что войска Российской Федерации на территории его страны гарант мира. Президент не собирается допускать вывод войск, а тем более по желанию США или Грузии. Ранее Россия заключила с Южной Осетией договор, согласно которому войска России располагаются на территории Южной Осетии для поддержания стабильной ситуации в стране. Об этом заявил Бибилов на экономическом форуме, который состоялся в Санкт-Петербурге. Анатолий объяснил, что у них нет других способов для поддержания мира в регионе, а также пригласил Владимира Путина в гости.