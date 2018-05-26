Депутат парламента Италии назвал бесполезными антироссийские санкции

Сегодня, 15:09

Политик заявил, что новое итальянское правительство полно решимости снять ограничения, чтобы помочь своим компаниям наладить экономические связи с партнёрами в России.

Бесполезными и таковыми, что вредят экономике Италии, назвал антироссийские санкции депутат национального парламента страны от «Лиги» Паоло Гримольди. Парламентарий прибыл на ПМЭФ, где призвал улучшить двусторонние отношения между Римом и Москвой. Он подчеркнул, что одной из первоочередных задач нового правительства станет отмена ограничений в отношении России. Гримольди признал, что этот будет нелёгким ввиду очевидного давления со стороны США и стран Евросоюза, но вместе с тем власти полны решимости сделать Италию первой страной, которая отказалась от этих мер. Политик заметил, что отмена санкций нужна как итальянской, так и российской сторонам, поскольку обе они заинтересованы в двустороннем сотрудничестве.

Ранее Bloomberg писал, что несмотря на все санкции Запада, экономика России продолжает расти. В издании заметили, что все ограничения были малоэффективны, поскольку российскому правительству удалось оперативно стабилизировать положение.