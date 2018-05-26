Главы Южной и Северной Кореи провели вторую встречу в Пханмунджоме

Сегодня, 14:51

Лидеры двух стран решили обсудить выполнение установленной декларации, которую приняли ещё на первом саммите.

Местные СМИ сообщают, что главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын повели вторую встречу в Пханмунджоме.

В сообщении с ссылкой на официальных представителей южнокорейского лидера указывается, что главы государств обменялись своим мнением о реализации декларации и правил, которые приняли ещё во время первого исторического саммита. Последний проходил 27 апреля на пограничном пункте Пханмунджом.