Госдума: Новый бред Рады о Керченском проливе – это «сказка на ночь»

Сегодня, 14:09

Официальный Киев продолжает нервировать Крымский мост. Сначала они называли это строительство мифическим и невозможным. Теперь, когда он стал реальностью, они продолжают нести бред, но уже об условиях его функционирования.

Сейчас от ряда украинских политиков из Рады появилось новое предложение, наладить патрулирование Украины в Керченском проливе. Госдума уже откликнулась, охарактеризовав подобное, как «сказка на ночь».

С сообщением выступил думский депутат Дмитрий Белик. Он откликнулся на обращение ряда украинских депутатов от партии «Укроп» к Порошенко. Они «на полном серьёзе» предложили тому взятие под охрану вод в Керченском проливе и Азовском море.

Белик сообщил, что Украина там – «крайне нежелательный гость». Поэтому его «не пустят даже на порог».

Особо парламентарий подчеркнул, судоходство между Крымом и Таманью не является запрещённым. Пролив остаётся открытым для того, чтобы там проходили иностранные корабли. В то же время он будет находиться исключительно под наблюдением России.

При любой попытке по иностранному патрулированию последует «красная карточка и удаление с поля», сказал политик.

С его слов, депутаты Рады – это храбрецы лишь на бумаге, а не в близости с периметром, который охраняет Россия. Церемониться с нарушителями её пограничники не будут. «Сказка на ночь» из Рады не станет явью.