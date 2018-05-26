Эксперт: Рогозин настоящий муж России

Сегодня, 13:39

Работа в НАТО раскрыла лучшие стороны политика. На фоне назначения Дмитрия Рогозина на пост главы "Роскосмоса" эксперты и политологи начали обсуждать его заслуги на месте вице-премьера.

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина на должность главы "Роскосмоса". Если многих политиков эксперты в таком случае начинают критиковать, говоря о их нечестности, то Рогозин оказался примером для многих. Эксперт назвал государственного деятеля мужем России, так как он показал свои заслуги еще на посту представителя президента НАТО.

Политолог также отметил критиков, которые в своем меньшинстве попытались оболгать Рогозина. Эксперт отметил, что им также нужно чем то "кормиться", но обращать внимание на подобные заявления не стоит.

Напомним, что на должность главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина назначил Владимир Путин. Он подписал указ о его вступлении в должность, что в отрасли к этому решению отнеслись неоднозначно.