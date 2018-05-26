Минфин: Санкции Лондона против госдолга России маловероятны

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Сообщение об этом сделал Сергей Сторчак, являющийся в этом министерстве заместителем его руководителя. Информацию он предоставил в кулуарах международного экономического форума, который сейчас принимает Петербург.

С его слов, Минфин полагает, что санкции Лондона против суверенного госдолга России маловероятны. Чиновник не видит угрозы с этой стороны, поскольку это не является официальной позицией Великобритании.

Предложение об этом прозвучало из международного комитета палаты общин в британском парламенте. Там был озвучен доклад, посвящённый теме «Российская корупция в Великобритании».

Финальная часть этого документа предлагает, помимо прочего, введение санкций по отношению к российскому госдолгу.

Также комитет обнародовал и другие рекомендации для британского правительства. Среди них затруднение выпуска и размещения суверенных облигаций РФ.

Фигурирует и предложение об исключении российских гособлигаций из обслуживания, которое ныне осуществляют европейские расчётно-клиринговые дома.

Депутаты полагают, то, что в финансовой системе Великобритании значительное количество российских денежных потоков, является препятствием для Лондона в более жёсткой позиции по отношению к РФ.

Авторы доклада назвали деньги из России «грязными и представляющими угрозу для страны». Следовательно, от них необходимо избавляться.