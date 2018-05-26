Дональд Трамп разрешил китайскому гиганту ZTE вернуться на рынок США

Сегодня, 12:25

Как сообщают западные СМИ, администрация президента договорилась с телекоммуникационной компанией о условиях ведения бизнеса. Соответствующее уведомление уже направлено в американский Конгресс.

Авторитетное издание The New York Times сообщает, ссылаясь на свои осведомлённые источники, что Дональд Трамп разрешил китайскому телекоммуникационному гиганту ZTE снова вернуться на рынок США. Благодаря этому корпорация сможет продолжить производить свои фирменные аппараты и вести бизнес.

Американский Конгресс уже получил соответствующее уведомление о том, что двум сторонам всё же удалось достичь договорённости. Теперь с ZTE снимут установленные ранее санкции.

В данный момент об условиях известно очень мало. Считается, что китайская компания должна будет выплатить крупный штраф, стоит понимать, что речь идёт о десятках, если не о сотнях миллионов долларов. Точная сумма пока не известна, но её размер будет огромен.

Кроме того, теперь ZTE будет обязана не препятствовать американским ведомствам и государственным специалистам проводить свои проверки. Также компания проведёт перестановку в своей правящей верхушке.

Дело в том, как сообщалось раньше, ZTE нарушил установленное эмбарго и продавал оборудование для связи Ирану с КНДР. После этой истории компании запретили работать на рынке США, а также пользоваться продуктами американского производства, а это процессоры, комплектующие и та же ОС Android от Google. После этого в ZTE заявили об уходе с рынка смартфонов на котором, кстати, она появилась не так уж и давно.