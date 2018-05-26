Санкции США – не помеха: «Ростех» не видит рисков для строительства ТЭС в Иране

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Антироссийские штрафы Вашингтона не создают рисков для проекта тепловой электростанции в городе Бендер-Аббас, заявил в рамках ПМЭФ-2018 Сергей Чемезов.

Глава «Ростеха» не видит рисков для строительства ТЭС в Иране, так как в проекте задействованы исключительно российские паросиловые блоки общей мощностью 1400 МВт. Санкции США – не помеха для Москвы и Тегерана, поэтому стартовавшее в феврале прошлого года строительство в городе Бендер-Аббас завершиться без эксцессов, подчеркнул в рамках ПМЭФ-2018 Сергей Чемезов.

«Ростех» мог столкнуться с антироссийскими санкциями США, если бы прибегнул при возведении ТЭС к помощи Ирана. Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения 2015-го года по ядерной программе, восстановив экономические взыскания против Тегерана и вторичных государств, ведущих с ним бизнес.