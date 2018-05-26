Великобритания испугалась самолётов и ракет РФ

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На Западе продолжает нагнетаться истерия по поводу воображаемой агрессии со стороны России. Не стала исключением в этом плане и Великобритания, продолжающая антироссийские выпады.

На этот раз выступил Гэвин Уильямсон, возглавляющий Минобороны этой страны. С его слов, РФ наращивает свою агрессию, а Великобритания не имеет надёжной защиты против её самолётов и ракет.

Уильямсон отметил постановку на вооружение ВС РФ всё новых типов ракет и самолётов. В то же время, по его мнению, большая часть истребителей в британских ВВС является морально устаревшей, а у пилотов нет высокой квалификации.

В связи с этим Великобритания обеспокоена снижением уровня своей обороноспособности. В особенности, отметил министр, это касается возможного противостояния с РФ.

Он сообщил, что к границам Соединённого Королевства российские самолёты подлетали в 2016 году пять раз, а в 2017 – три. При этом их появление всегда было «неожиданным».

По мнению экспертов, Великобритания испугалась непонятно чего и занимается обычной, ничем не обусловленной, истерикой и нагнетанием паники в отношении якобы агрессивных намерений России.

То, что РФ обладает мощным и эффективным оружием, вовсе не означает, что она намеревается на кого-либо нападать. Вероятнее всего, Великобритания предварительно демонстрирует свою позицию перед предстоящим саммитом НАТО.