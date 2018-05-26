Тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» поступили в части на Алтае

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Первые три единицы техники были переданы военным в рамках гособоронзаказа сегодня, 26 мая.

Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» поступили на вооружение в части Алтайского края. Теперь техника находится в ведении нового подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО. Военнослужащие-контрактники, проходящие службу на Алтае и входящие в состав экипажей ТОС-1А, предварительно освоили навыки управления данными комплексами на полигонах в Подмосковье.

Как известно, система разработана на базе танка Т-72. Недавно, напомним, командующий ЦВО Александр Лапин сообщил, что новосозданное подразделение РХБ с 1 июня приступит к выполнению задач в составе 41-й общевойсковой армии.

Ранее Владимир Путин назвал сроки поступления на вооружение комплексов «Сармат» и «Авангард».