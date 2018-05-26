Эксперты США: «Авангард» является «технологическим прорывом русских»

Сегодня, 09:05

Россия осуществила разработку и испытание новейшего гиперзвукового ракетного комплекса. Это не могло остаться без внимания американских специалистов.

Эксперты США высказали мнение об этом комплексе. Они считают «Авангард» настоящим «технологическим прорывом русских». Мнение американских учёных высказал Томас Джулиано, работающий в Университете Нотр-Дам (Индиана). Он является специалистом по авиакосмической технике.

«Авангард» является комплексом со стратегическим назначением. Он несёт на себе межконтинентальную баллистическую ракету, у которой боевой блок крылатый, планирующий и гиперзвуковой.

Специалист США считает избранную форму корпуса этого блока очень удачной. Она позволяет снижение сопротивления и сохранение высокой скорости на значительных расстояниях.

Джулиано остановился и на аэродинамических профилях (крыльях), которыми оснащён «Авангард». Именно они позволяют сохранение стабильного положения комплекса при гиперзвуковой скорости. При этом, его маневренность не ухудшается.

Эксперт США полагает, что добиться подобной цели было крайне сложной задачей, которую можно назвать «технологическим прорывом русских». Здесь необходимо проведение ювелирных расчётов, которые учитывают то, как меняются характеристики потоков воздуха при таких скоростях.

Подобная технология уже проходила свои тесты и в США. Обе попытки в 2010 и 2011 годах закончились неудачами.