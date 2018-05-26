Вузы РФ примут на бюджетные места 500 абитуриентов из Сирии

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Россия продолжает наращивать объёмы гуманитарной помощи для САР. Это касается не только поставок продовольствия или предметов первой необходимости. Не забыта и сфера образования.

В следующем учебном году вузы РФ примут на бюджетные места 500 абитуриентов, прибывших из Сирии. Такую информацию сообщил Вадим Зайчиков, являющийся представителем Россотрудничества. По его сведениям, совсем недавно эта квота для Сирии составляла 200 абитуриентов. В прошлом году её увеличили до 455 человек. Сейчас это уже 500 бюджетных мест.

Зайчиков сообщил, поскольку боевые действия в Сирии подходят к концу, на повестку дня выходит подготовка национальных кадров. Они займутся восстановлением экономики страны, разрушенной войной.

Предусмотрено, что из 500 выделенных мест вузы РФ подготовят для Сирии 50 филологов и учителей русского языка. Он в этой стране становится всё более популярным, и они станут его там преподавать.

В настоящий момент заявки на продолжение своего обучения в РФ подали 2060 граждан Сирии. На первом этапе проводилась оценка средних баллов их школьных аттестатов. Второй этап – личное собеседование.

Те, кто будут в итоге отобраны, получат возможность выбора любого из российских университетов, имеющих лицензию на обучение студентов из-за рубежа.