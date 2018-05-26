Госдеп предостерегает Сирию от военных операций в зоне деэскалации

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США высказывают обеспокоенность тем, что подчинённые Асаду силы могут приступить к действиям в юго-западной части страны. Сообщение сделала Хезер Науэрт, представляющая Госдеп этого государства.

Госдеп предостерегает Сирию от проведения каких-либо военных операций в зоне деэскалации. Договорённость об установлении таковой была достигнута в прошлом году между РФ, США и Иорданией.

При этом Госдеп не уточнил, какая операция, по их сведениям, готовится сирийскими военными. В то же время со стороны США последовало предупреждение о принятии ответных решительных мер, если таковая состоится.

Ноуэрт, представляющая Госдеп, сообщила, что предостерегает Сирию, если та продемонстрирует действия, следствием которых станет разрастание конфликта или будет поставлено под угрозу перемирие в зоне деэскалации.

Также Госдеп напомнил, что США является одним из гарантов того, что в ней не будут проводиться военные операции.

Речь в данном случае идёт о зоне рядом с населённым пунктом Дераа.