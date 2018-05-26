Депутат ВРУ призвал Киев восстановить сотрудничество с Россией

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Лидер украинской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в рамках ПМЭФ-2018 назвал мирные взаимоотношения с Москвой залогом стабилизации экономической ситуации у себя в стране и налаживания жизни рядовых граждан.

Восстанавливать сотрудничество с Россией Киеву нужно уже сегодня, призвал депутат ВРУ в рамках ПМЭФ-2018. Нынешняя власть Украины предлагает Москве исключительно путь войны, несмотря на необходимость мира, человеческой жизни и работы для простых людей, считает Юрий Бойко. В завершении выступления лидер «Оппозиционного блока» призвал Киев как можно быстрее вернуть мир на Донбассе, наладив жизнь рядовых граждан и стабилизировав экономическую ситуацию в стране.

Весной 2019 года в Украине пройдут президентские выборы. Юрий Бойко не исключает своего выдвижения, ведь многие взгляды его партии поддерживает внушительное количество соотечественников. Кандидат от «Оппозиционного блока» будет обязательно выдвинут, подытожил депутат ВРУ.