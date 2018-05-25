В США оценили мощь ракет «Булава» в «хиросимах»

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Мощность удара составила приблизительно 2,4 тысяч килотонн. Силу удара ракет Р-30 «Булава-30» проверили в ходе недавних испытаний в США.

О запусках боеголовок рассказал глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен в Twitter. Эксперт рассказал, что в рамках испытаний военные запустили четыре боеголовки с интервалом в 20 секунд. Соответственно за минуту ракетная установка способна запустить 16 снарядов.

Испытания ракетных боеголовок эксперт посчитал в «хиросимах». Четыре баллистические ракеты подводных лодок способны доставить на потенциальный объект уничтожения 24 снаряда с блоками индивидуального наведения. Общая мощность атаки составляет 2,4 тысяч килотонн. Такой показатель эквивалентен 160 «хиросимам», считает Ганс Кристенсен.

Военные учения США при участии атомной подлодки «Юрий Долгорукий» состоялись 22 мая в рамках проекта 955 «Борей». Благодаря испытаниям военные оценили мощь ракетного залпа Р-30 «Булава-30».

Несмотря на стремительное желание США преуспеть в оружии для противостояния, Россия находится на первых позициях в военной сфере. ЗРК С-500 могут стать причиной потери Штатами статуса сильнейшей военной державы.