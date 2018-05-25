Эксперты назвали настоящую фамилию Ельцина

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Политик придумал собственную биографию, чтобы реальная не мешала ему строить карьеру.

Эксперты сообщают, что на такой шаг его подтолкнула неприятная история, в которой оказался его отец мужчина был заключенным в лагере по 58-й политической статье. На самом же деле на стоящая фамилия политика не Ельцин, а Ельцын. Только после распада СССР стало известно, что предками Бориса Ельцина были крестьяне, а его отец работал простым строителем.

В 90-х политик начал поддерживать свое кулацкое происхождение и всячески его отстаивал в политических кругах. Чтобы сохранить свой авторитет, Борису Ельцину пришлось, хоть и не значительно, но сменить фамилию, а также долгое время скрывать историю своей семьи.