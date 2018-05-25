Эксперт: Из-за ЗРК С-500 США боятся потерять статус сильнейшей военной державы

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С-300 и С-400 создали для России репутацию с лучшими в мире зенитными ракетными комплексами, считает представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Если предшественники С-500 незначительно влияли на расклад сил между РФ и США, то новый ЗРК заставляет американцев серьезно переживать. Комплекс не имеет ни единого достойного противника в мире, из-за чего Штаты боятся потерять статус сильнейшей военной державы, считает Сергей Простаков.

Ранее американские СМИ с тревогой рассказали соотечественникам об успешных испытаниях Россией ЗРК С-500. Комплекс сумел ликвидировать пребывающую на расстоянии в 481 км цель, насторожив Вашингтон. Телеканал CNBC передал привет Пентагону, подчеркнув способность С-500 с легкостью сбить американский истребитель нового поколения F-35.

Новый ЗКР, именуемый «Прометеем», реализован по принципу раздельного решения задач ликвидации аэродинамических и баллистических целей. С-500 предназначается для уничтожения баллистических ракет средней дальности. На вооружение суперсовременное орудие должно попасть в 2020 году.