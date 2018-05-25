Беглый свердловский олигарх сделал зарядку у посольства России

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Чиновник сбежал в Хорватию и там решил спровоцировать новый скандал вокруг своей персоны. Свердловский депутат Сергей Капчук выложил видео, где он выполняет упражнения возле посольства России, в сеть.

Чиновник, сбежавший из России, решил напомнить о себе российскому правительству. На видео он записал, как в 7.30 делает зарядку на территории посольства Российской Федерации в Хорватии. Стоит отметить, что Капчук находится в прекрасной физической форме, соответственно это его не первая зарядка в жизни, но именно эту он решил сделать на показ российским властям.

Ранее свердловский чиновник обращался к Владимиру Путину с просьбой обеспечить ему условия возврата в Россию. Депутат просит президента РФ гарантировать его безопасность при вылете и оградить от провокаций западных спецслужб.