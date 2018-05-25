Путин разделяет опасения Трампа об угрозе гонки вооружений

Сегодня, 20:37

Российский глава подчеркнул, что происходящие на фоне конфликты между государственными лидерами США и КНДР являются дополнительной причиной пойти на диалог. Такое мнение было озвучено в ходе Петербургского международного экономического форума накануне.

Владимир Путин признался, что разделяет опасения своего американского коллеги Дональда Трампа об угрозе гонки вооружений, которая может начаться в скором времени. По этой причине президент настаивает, что необходимо встретиться и обсудить проблемные вопросы с главой США, но пока такая инициатива все никак не может осуществиться.

Недавний отказ Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном заставил беспокоиться многих политиков, ведь корейский конфликт необходимо решать, а лидер государства уже пошел навстречу оппонентам и начал выполнять поставленные условия. Однако вскоре лидер США забрал свои слова и теперь снова готов к диалогу.