Минобороны РФ официально называет расследование Bellingcat фейком

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Представители ведомства долго не думали и поняли, что в очередной раз Россию решили подставить неправдивыми и ничем не обоснованными фактами.

Ранее Нидерланды обвинили Россию в крушении малазийского Boeing на Донбассе. Дмитрий Песков и Владимир Путин сошлись во мнении, что доказательствам, которые предоставили в рамках расследования Bellingcat, доверять нельзя. В Министерстве обороны России также придерживаются мнения, что Россию хотят подставить, поэтому публикуют фейковые доказательства, а на их почве высказывают глупые обвинения.

«Все удручающие своей глупостью домыслы «расследователей» основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованной 18 июля 2014 года Службой безопасности Украины», — заявили в Министерстве обороны РФ.