Эксперт: Запад превратил катастрофу МН17 в политическое оружие против России

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По словам политолога Дмитрия Журавлева, необоснованные обвинения, которые абсолютно не прикреплены фактами и доказательствами, доказывают истинные намерения комиссии. По его словам, российская сторона вообще не может дать объективную оценку в расследовании, участие в котором не принимала.

Эксперт подчеркнул, что Запад намерено превратил катастрофу МН17, унесшую 298 человеческих жизней, в очередное политическое оружие против России, ведь инициатива была подхвачена представителями многих государств. Более того, доказательства со стороны России были проигнорированы, что не дало стороне полноценно участвовать в расследовании.

Специалист назвал озвученные ранее обвинения со стороны комиссии очередным витком политических провокаций, однако в деле нужно тщательно разобраться, а доказательства эксперты предоставлять не собираются. В случае появления истинных результатов расследования, а также предоставления доказательств, что Россия не причастна к катастрофе, скандальные последствия будут ожидать всех, кто распространял ложные сведения, считает политолог.