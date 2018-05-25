Путин: Россия готова своей «спиной» заслонить Европу

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Такое заявление от российского президента прозвучало, когда он комментировал заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа зависит от США в плане обеспечения безопасности.

Глава РФ во время встречи с Макроном заявил, что Россия готова своей «спиной» заслонить Европу. О том, что Европа зависит от США в сферах безопасности, как считает Путин, переживать не стоит, ведь РФ может обеспечить эту отрасль. Российский лидер добавил, что по крайней мере государство постарается сделать всё, чтобы не было новых угроз.

После таких слов в зале конечно же раздался смех.

В США же считают сферу обороны Европейского союза только делами НАТО. Так заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис. В Вашингтоне кроме заявлений настаивают, чтобы участники альянса увеличили расходы на безопасность.