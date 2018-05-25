Индию ожидают санкции за покупку российского вооружения

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Действия властей США могут нанести серьезный урон двусторонним экономическим отношениям стран-союзников, ведь многие компании России уже попали в «черный список», а индийские партнеры опасаются серьезного наказания за проведение сделок.

В случае отказа следовать ограничениям, Индию в скором времени ожидают санкции за покупку российского вооружения, и многие из контрактов были подписаны уже давно. Тем не менее, российская сторона ищет пути обхода и компромиссы, но многие финансовые организации Индии уже перестали проводить операции по российским сделкам.

Более того, пострадать от санкций могут и другие страны-партнеры России, ведь экономический гигант имеет множество договоренностей по всему миру. В США планируют попросту вытеснить российских поставщиков оружия с мирового рынка, и с какой-то стороны процесс уже запущен.