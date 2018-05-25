Стала известна возможная кандидатура замминистра обороны РФ

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Им может стать Алексей Криворучко, который работает генеральным директором и крупнейшим частным акционером АО «Концерн «Калашников»».

О том, что стала известна возможная кандидатура заместителя министра обороны РФ, сообщает СМИ некий источник, который якобы близок к военному ведомству. По его неофициальным данным, замминистра может стать глава «Концерна «Калашников»» Алексей Криворучко.

Как заявил этот тайный источник добавил, что именно его кандидатура рассматривается политиками, как номер один. Скорей всего указ о назначении будет подписан уже в скорое время.