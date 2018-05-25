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С момента отравления бывшего агента ГРУ и его дочери в британском Солсбери прошло почти 3 месяца, а Лондон так и не предоставил ни одного неопровержимого доказательства вины Москвы в скандальном преступлении, негодует посол РФ в Соединенном Королевстве.

Обвинения по «делу Скрипалей» Лондон строил исключительно на происхождении отравляющего вещества. Яд А-234, он же «Новичок», якобы никто кроме Москвы не мог произвести. Однако сейчас достоверно известно, обнаруженное в Солсбери вещество выводили более 10 западных стран. Россия потребовала у Великобритании извинений за голословные обвинения в скандальном преступлении, так как ни одного неопровержимого доказательства ее вины предоставлено не было, заявил посол РФ в Лондоне. В дополнение Москва требует у Соединенного Королевства прекратить изоляцию Сергея Скрипаля и его дочери.

4 марта в Солсбери было совершено покушение на экс-агента ГРУ и его дочь. Сейчас потерпевшие пришли в себя, а Юлия даже успела записать видеообращение к соотечественникам. Лондон, заручившись поддержкой Запада, продолжает голословно обвинять Москву в отравлении Скрипалей, параллельно пытаясь сорвать ЧМ-2018 и выдвинуть новые антироссийские санкции.