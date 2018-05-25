Вице-премьер РФ попробовала сыр "Новичок" на ПМЭФ

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Олег Сирота угостил Голикову "Новичком". Вице-премьер РФ принимала участие в конференции инновационных областей России.

После краткой речи Голиковой, сыровар подошел к политику и предложил продегустрировать несколько сыров на выбор. Татьяне удалось попробовать фермерские экологические сыры. Вице-премьера угостили безлактозным сыром и вымоченном в крымском сухом вине. Также сыровары рассказали о стоимости продукции. Например, подобные сыры в Европе продают за 20 евро, в России его можно приобрести от 800 до 1500 рублей за головку. Название «Новичок» приобрело популярность после происшествия в Солсбери, когда яд, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, назвали аналогичным именем. Ранее Роспатент рассказал о том, что к ним поступило много заявок с просьбой о регистрации торговых фирм под названием «Новичок».