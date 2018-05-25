Авиацию ВКС РФ модернизируют по итогам операции в Сирии

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Техника будет усовершенствована с учётом опыта применения в боевых условиях.

По итогам операции в Сирии руководство Минобороны РФ приняло решение об усовершенствовании более десяти типов самолётов и вертолётов ВКС. Российскую авиацию модернизируют с учётом требований военных. На заседании коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в данный момент специалисты России продолжают сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной авиационной техники. Он также заявил, что в феврале с истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии были осуществлены практические пуски перспективных крылатых ракет для оценки заявленных возможностей в боевой обстановке.

Ранее в Великобритании оценили роль санкций в обороноспособности России. По мнению британских экспертов, российский ВПК в ближайшие годы сосредоточится на модернизации советской техники.