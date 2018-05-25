Трамп опять передумал, согласившись на встречу с Ким Чен Ыном

Сегодня, 17:27

Президент США сообщил о возобновлении переговоров с Пхеньяном по поводу встречи с лидером КНДР. Дату менять не стали – 12 июня.

«Посмотрим, что произойдет далее. Встреча может состояться, как и планировалось изначально – 12 июня. Северная Корея, как и США, очень хочет провести эту встречу», - сказал Трамп во время выступления перед репортерами в Белом доме.

Американский президент опять передумал, согласившись на встречу с Ким Чен Ыном, спустя всего сутки после сенсационного отказа пожать руку северокорейскому лидеру. Ждем, что глава Белого дома скажет завтра.

Реагируя на вчерашнее заявление Трампа, Пхеньян назвал лидера американцев неуверенным в себе человеком с недостатком воли. Также в КНДР прокомментировали обвинение в глупости в сторону Майкла Пенса, вице-президента Штатов, которое Белый дом расценил как акт враждебности. Это не враждебность, а отпор на вызывающее поведение Вашингтона, заявили в Северной Корее.