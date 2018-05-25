«Выгода» MI6 от дела Скрипаля рассмешила посольство России в Лондоне

Сегодня, 17:15

Публикации в британской прессе по этому поводу не остались без внимания российских дипломатов.

Представители дипломатического корпуса России в Великобритании отреагировали на статью британского таблоида The Sun, в которой приводятся слова рекрутера Секретной разведывательной службы (MI6) о том, что после «дела Скрипаля» возрос престиж ведомства и увеличилось количество желающих поступить на службу. Российское посольство рассмешил материал о «выгоде» спецслужбы. В дипмиссии не без иронии заметили, что больше всего в данной ситуации выиграла MI6. Напомним, что 4 марта в английском городе Солсбери был отравлен британский разведчик, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил ответственность за это на российские власти.

Ранее мы писали, что MI6 изменила правила приёма на службу новых сотрудников. В частности, занимать должности в разведке отныне могут дети мигрантов. Требование к кандидатам действовало на протяжении последних 100 лет.