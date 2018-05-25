Макрон предложил Путину строить внешнюю политику по принципам дзюдо

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В беседе с Путиным Макрон оперировал цитатами из произведений Льва Толстого и Александра Солженицина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом предложил российскому коллеге строить внешнюю политику по принципам дзюдо, обращаясь при этом к собеседнику «дорогой Владимир». В понимании политика это значит «проявлять гибкость». На международной арене он считает нужным демонстрировать «коллективную игру». Как пишет в своём Telegram телеведущая Тина Канделаки, Макрон начал своё обращение к Путину с цитаты из «Войны и мира» Льва Толстого, приведя в пример персонажей Каратаева и Безухова, а завершил словами Александра Солженицина, продемонстрировав тем самым отменный литературный вкус.

Ранее Эманюэль Макрон заявил, что Россия играет ключевую роль в международных отношениях. Французский лидер вместе с тем призвал Москву учитывать интересы суверенитета Франции и ее партнеров.