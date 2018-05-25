Дети мигрантов смогут устроится на службу разведки Великобритании

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Ранее такое правило действовало 100 лет, об этом сообщает Алекс Янгер, глава MI6. Изменения внесены в законодательство с целью расширения штата.

По словам Алекса Янгера, на сегодняшний день спецслужбы Великобритании слишком загружены, ведь происходит очень много инцидентов. Это приводит к повышению уровня сложности работы, а потому необходимы новые кадры. Теперь дети мигрантов смогут устроиться на службу разведки Янгер рассказывает, что с нынешних 800 агентов к 2021 году правительство намеревается увеличить штат до 3,4 тысячи работников. Решение принято по заявлению властей.

Стоит подчеркнуть, что 3,4 разведчиков является рекордной численностью со времен Второй мировой войны. Великобритания призывает всех одаренных граждан прийти на работу в MI6.