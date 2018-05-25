«Строить политику вокруг человека»: Названы основные принципы Путина по развитию России

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Государственный глава принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, где озвучил главные задачи правительства на пути к улучшениям в стране. Политик подчеркнул, что задача его коллег – выделить интересы граждан, благодаря чему можно будет действовать в верном направлении.

В первую очередь президент высказался о намерении строить политику вокруг человека, также были названы и другие основные принципы Путина по развитию России. В частности, речь идет о возможностях для россиян самореализовываться, планах правительства обеспечить либерализацию законодательства, а отдельно был выделен вопрос о технологическом прорыве, для удачной реализации которых необходимо воспринимать и озвучивать новые идеи, считает Владимир Владимирович.

Путин также заявил, что России необходимо взаимодействовать с другими странами и союзниками с целью построения отечественного бизнеса, а также налаживания связей за рубежом. Отмечено, что главной целью президента оказалась политика, вращающаяся вокруг интересов человека.