В Калининграде на воду спустили большой десантный корабль «Петр Моргунов»

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Судно названо в честь начальника береговой обороны Черноморского флота в годы ВОВ Петра Алексеевича Моргунова.

Сегодня, 25 мая, в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в торжественной обстановке спустили на воду большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов». На церемонию прибыли представители Минобороны РФ, завода-производителя, а также региональные власти и рабочие, непосредственно принимавшие участие в построении судна. Согласно заявленным данным, водоизмещение БДК «Петр Моргунов» составляет 5000 тонн. Корабль стал крупнейшим в своём классе в ВМФ России. Своё название он получил в честь Петра Моргунова, руководившего береговой охраной Черноморского флота СССР в годы Великой Отечественной войны. Между тем, стало известно, что ещё один десантный корабль серии – «Иван Грен» - в ближайшее время уже поступит на вооружение Минобороны, поскольку итоговые испытания уже успешно завершил и был признан пригодным для использования в действующих подразделениях.

Ранее мы писали, что первый ракетный корабль «Ураган» испытают на Ладоге. Судно спустили на воду в середине месяца.