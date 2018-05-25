NYT рассказала о трагическом бое ЧВК Вагнера в Сирии

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Обозреватель издания утверждает, что это событие стало одним из самых кровавых за время войны в Сирии.

В американской газете The New York Times вышла статья, в которой подробно описывались события, произошедшие 7 февраля в провинции Дэйр-эз-Заур в Сирии. В материале говорится о трагическом бое, в котором огромные потери понесла российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Обозреватель издания утверждает, что американские военные атаковали правительственную армию Сирии и россиян-наёмников большими силами. Всё началось с того, что на аванпосту спецназа США близ завода Коноко заметили большую группировку потенциального противника, которую сопровождали танки и БТР. По тревоге были подняты резервные подразделения и авиация. Несмотря на предупреждения военных США, колонна продолжил движение в направлении американских позиций, осуществляя их обстрел из стрелкового оружия и миномётов.

После получения от российского командования информации о том, что нападавшие к вооружённым силам РФ не имеют отношения, по ним был нанесён удар с воздуха. Были задействованы истребители, фронтовые бомбардировщики и ударные вертолёты. Со стороны сирийских войск потери составили порядка 200-300 человек убитыми. Сколько из них было россиян, не известно. Среди американских военных был ранен один человек.