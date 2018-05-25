В США авианосец испытают взрывами

Сегодня, 14:40

Эксперты проверят устойчивость систем корабля в условиях, максимально приближенных к боевым.

В США командование Военно-морских сил (ВМС) приняло решение в ближайшее время провести испытания новейшего атомного авианосца CVN-78 Gerald R. Ford. Корабль испытают взрывами, что позволит понять, насколько судно готово к участию в боестолкновениях. Американская пресса пишет, что суть тестов заключается в том, что авианосец выводят в открытое море, где на различном удалении от него производят подводные взрывы. Датчики, установленные CVN-78, должны будут показать устойчивость корабля к внешним воздействиям. Если системы после взрывов продолжат работать в штатном режиме, то испытания будут признаны успешными. Когда начнутся тесты, не уточняется.

Ранее мы писали, что самый дорогой американский авианосец в мире вышел из строя. Корабль ВМС США в очередной раз сломался и был отправлен на ремонт. По некоторым данным, на нём была выявлена неисправность двигателя и лифтов для подъёма грузов.