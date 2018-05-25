НАТО призывает Россию "принять ответственность" за MH17

Сегодня, 14:07

Генеральный секретарь НАТО отреагировал на обвинения Австралии и Нидерландов в адрес России по сбитому "Боингу". Официальную позицию он выразил в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

"Я призываю Россию принять ответственность, приложить все усилия и полностью сотрудничать по установлению ответственности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН", - заявляет Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО упомянул в своём заявлении выводы промежуточного отчёта следственной группы по сбитому MH17, которые приписывают России ракетную установку "Бук", из которой якобы и был сбит самолёт.Таким образом НАТО официально поддержало Австралию и Нидерланды в обвинениях России. Москва отвергает выдвинутые обвинения. Министр иностранных дел Лавров в данный момент ведёт переговоры со своим нидерландским коллегой.