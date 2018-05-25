Премьер Украины Гройсман назвал российский газ оружием

Сегодня, 14:10

После запуска газопровода «Северный поток-2» для украинцев и европейцев настанет время, когда Россия сможет оказывать давление на многие страны и начнет диктовать свои правила. По словам чиновника, такие попытки нужно срочно остановить.

Премьер Украины Владимир Гройсман побывал на энергетической конференции в Брюсселе, где выступил с резонансным заявлением и назвал российский газ настоящим оружием, которое пригодится россиянам для ведения гибридной войны. По его мнению, необходимо помешать Кремлю осуществить задуманное, ведь от этого пострадает вся Европа.

В Украине опасаются, что после запуска «Северного потока-2» страна потеряет доходы от транзита газа по своей территории, ведь новый газопровод огибает украинские земли, а также обходит другие соседние страны. Тем не менее, в России не намерены прекращать такие поставки через Украину в случае экономической целесообразности.