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США настаивают на том, что именно Россия является виновной в крушении МН17 над Донбассом и смерти всех пассажиров. Американские власти таким образом прокомментировали выводы Нидерландов и Австралии, которые обвинили РФ в авиакатастрофе.

Вашингтон изначально после крушения МН17 над Донбассов придерживался мнения, что именно Россия причастна к крушению. Однако уже три года расследование не "приносило плоды". Только сейчас следственная комиссия JIT обнародовала данные, доказывающие причастность российского "Бука" к авиакатастрофе 2014 года.

Нидерланды и Австралия уже высказались по данной теме и официально обвинили в трагедии Россию. Это заявление прокомментировали власти США, которые сообщили, что пришло время России ответить за свои ошибки. Об этом официально заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт.

"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам Объединенной следственной группы (JIT), представленным сегодня голландской прокуратурой: для поражения самолета Малазийских авиалиний МН-17 была применена ракетная пусковая установка с 53-й зенитной бригады Российской Федерации, расположенной в Курске", - подчеркивается в заявлении.

США утверждают, что расследование подтвердило их слова, прозвучавшие в первые часы после трагедии над Донбассом. МН17 сбили зенитной ракетой "Бук" класса земля-воздух. Снаряд был выпущен с украинской территории на востоке. Как раз эта часть страны в тот момент находилась под влиянием России, говорит Науерт.