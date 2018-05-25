Украина объединяется с Нидерландами и Австралией против России по вопросу МН17

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Порошенко лично поручил правительству Украины внести предложения касательно нового шага против России. Украинский президент считает резонным присоединиться к Нидерландам и Австралии, которые обвинили Российскую Федерацию в авиакатастрофе над Донбассом в 2014 году.

Порошенко неоднократно говорил, что Украина не причастна к сбитому Boeing 777, который поразил "Бук". Теперь же дело получило новые обороты, и в авиакатастрофе официально обвинили Россию. Ранее США выступали с заявлениями, что именно Россия является виновной в гибели 298 человек, которые находились на борту МН17 17 июля 2014 года.

Австралия и Нидерланды присоединились к обвинениям и угрожают России разбирательств на международном уровне. Петр Порошенко в своем заявлении о причастности России к крушению МН17 над Донбассом призвал мировое сообщество обратить внимание на этот инцидент и повлиять на то, чтобы виновные понесли наказание.