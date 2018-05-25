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Нидерланды и Австралия обвинили Россию за катастрофу MH17. Соратник Навального Леонид Волков от имени всей партии заявил, что ответственность за сбитый Boeing МН17 они берут на себя.

«На нас невыносимая ответственность», - написал Леонид Волков в своем Twitter.

Трагедия произошла 17 июля 2014 года. До сих пор точно не ясно, что стало причиной авиакатастрофы над Донбассом, которая стала причиной гибели 298 человек. Волков сообщил, что согласен с выводами Нидерландов и Австралии, которые возложили вину за катастрофу на Россию.

Сторонник Алексея Навального уверен, что "Бук", сбивший малазийский самолет, принадлежал российской стороне. В своей публикации, которая определила виновных в крушении Boeing МН17, Волков не указал, кого именно обвиняет в авиакатастрофе правительство России или партию Навального.