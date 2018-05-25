Навальный и его команда взяли на себя ответственность за сбитый МН17‍

Нидерланды и Австралия обвинили Россию за катастрофу MH17. Соратник Навального Леонид Волков от имени всей партии заявил, что ответственность за сбитый Boeing МН17 они берут на себя.
Трагедия произошла 17 июля 2014 года. До сих пор точно не ясно, что стало причиной авиакатастрофы над Донбассом, которая стала причиной гибели 298 человек. Волков сообщил, что согласен с выводами Нидерландов и Австралии, которые возложили вину за катастрофу на Россию.
Сторонник Алексея Навального уверен, что "Бук", сбивший малазийский самолет, принадлежал российской стороне. В своей публикации, которая определила виновных в крушении Boeing МН17, Волков не указал, кого именно обвиняет в авиакатастрофе правительство России или партию Навального.