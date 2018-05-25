Bellingcat: В истории с крушением рейса MH17 фигурирует офицер ГРУ

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Олег Иванников, по некоторым данным, ранее занимал должность главы Минобороны Южной Осетии.

Исследовательский сайт Bellingcat, ориентированный на изучении резонансных событий в том числе гражданских конфликтов в Сирии и на Украине, а также крушения пассажирского самолёта Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщил, что в истории с крушением рейса MH17 фигурирует офицер Главного разведуправления России (ГРУ) Олег Владимирович Иванников. По некоторым данным, этот человек ранее занимал должность министра обороны частично признанной Южной Осетии. Власти России данную информацию пока никак не комментируют.

Сеть Bellingcat была основана в 2012 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. Ресурс использует для анализа данные из открытых источников, такие как спутниковые снимки, фото и видео из социальных сетей. После катастрофы MH17 ресурс заявил, что самолёт сбил ЗРК «Бук», прибывший из России, а именно из расположения 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Расследования Bellingcat были неоднократно подвержены критике со стороны экспертного сообщества из-з их непрофессионализма и предвзятости. Минобороны России доводы группы игнорируют, поскольку не воспринимают их всерьёз.

Напомним, что сегодня власти Нидерландов и Австралии официально обвинили российскую сторону в крушении малайзийского Boeing MH17. Ранее мы сообщали, что в МИД Австралии допустили ухудшение отношений с Россией из-за ситуации вокруг данной истории.