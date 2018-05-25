Израиль: Ракетная программа Ирана несёт угрозу России и Европе

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Ракеты Тегерана могут достичь не только Тель-Авива, но и Москвы, а также других европейских городов.

Ракетная программа Ирана потенциально опасна не только для Израиля, но и для других стран, в том числе для России, заявил министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин. Политика Тегерана в области наращивания вооружения, по мнению израильского государственного деятеля, несёт угрозу всей Европе. Он подчеркнул, что сегодня иранские конструкторы создают ракеты, которые в перспективе могут достичь не только Тель-Авива, но и Москвы, а также иных европейский городов. Министр высказал мнение, что никто не заинтересован сегодня, чтобы тако мощное оружие попало в руки «религиозных исламских фанатиков» какие, как считает Элькин, правят сейчас в Иране.

Ранее мы писали, что на новейших израильских F-35 Adir заметили странные устройства. Эксперты полагают, что это может быть оборудование для маскировки истребителей. Также сообщалось, что западные аналитики не исключают, что Израиль с помощью своих стелс-самолётов способен нанести удар по иранским ядерным объектам.