Япония поддержит давление США и Южной Кореи на КНДР

Сегодня, 11:55

Японский премьер Синдзо Абе находится в России, где также намерен поднять корейскую тему.

Япония продолжит работать с США и Южной Кореей, чем поддерживает давление на КНДР по ряду важных вопросов, несмотря на то, что накануне американский президент Дональд Трамп отменил свою встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет Washington Street Journal. Об этом сегодня заявил японский МИД. В частности, в сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Токио намерен добиваться сокращения ядерной и ракетной программ Пхеньяна, а также решения проблемы похищения своих граждан. В 1970-х и 1980-х годах, как утверждает японская сторона, северокорейские спецслужбы насильно вывезли в КНДР японских специалистов, которых удерживают там по сей день. WSJ делает также акцент на том, что сейчас премьер-министр Японии Синдзо Абе находится с официальным визитом в России, где намерен поднять северокорейскую проблему на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее Абе прокомментировал решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном. Глава японского правительства подчеркнул, что сожалеет о случившемся, но поддерживает решение американского лидера.