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Об этом сообщает Минфин США, в списке авиакомпаний «Mahan Air», «Caspian Air», «Meraj Air» и «Pouya Air». Иран осуждает подобное решение американской стороны.

В четверг, 24 мая, представители Министерства финансов США заявили о введении эмбарго в отношении шести субъектов и трех физических лиц, которые оказывали своеобразную помощь авиационным компаниям Ирана «Mahan Air», «Caspian Air», «Meraj Air» и «Pouya Air». В списке двое подданных Ирана, один гражданин Турции и шесть юридических лиц.

По данным американского ведомства, они покупали запчасти к самолетам авиакомпаний, которые уже числятся в американском санкционном списке, и оказали помощь другого рода, позволив Тегерану вывести финансы и оружие за границы страны. О том, что США вводит санкции против лиц и субъектов, помогающих авиакомпаниям Ирана, шокировало правительство последнего и оно отреагировало осуждением.