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Вопреки недоверию со стороны США, Пхеньян выполняет свои обязательства в вопросе отказа от использования ядерного оружия.

Официальное заявление Пхеньян опубликовал и подчеркнул, что уже разобрано оборудование, системы информации, связи и энергии, строительные и эксплуатационные системы в шахтах, наблюдательных и командных пунктах, а также в исследовательских институтах.

КНДР сообщила о полном демонтаже ядерного полигона в Пхунгери. Разобраны также исследовательские лаборатории и командные шахты ученых. Пхеньян разрешил следить журналистам за процессом взрыва на шахтах подземного командования.

К слову, МИД КНДР дал пояснительный комментарий по поводу анонсируемого отказа страны от ядерного оружия. Этот шаг не стал результатом давления США, но если американцы продолжат нагнетать обстановку, ситуация может измениться. КНДР не связывает домыслы США с денуклеаризацией Корейского полуострова.